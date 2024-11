C. Ranieri

Tottenham Hotspur vs Roma

Ranieri presenta Tottenham-Roma in conferenza: "Non mi aspetto chissà cosa, sono moderatamente positivo".

Vigilia di Europa League per la Roma, attesa dall'ostica trasferta di Londra sul campo del Tottenham di Ange Postecoglou.

Gli 'Spurs' sono reduci dal clamoroso poker inferto al Manchester City di Guardiola all'Etihad Stadium: non proprio l'avversario ideale da affrontare in un momento del genere per Claudio Ranieri.

Il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa, dove ha fatto anche il punto sulle condizioni di Paulo Dybala.