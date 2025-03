L'attaccante argentino non fa parte della lista dei convocati in vista del match contro i toscani: i motivi della scelta di Ranieri.

Assenza importante in casa Roma: i giallorossi hanno annunciato i convocati in vista della sfida contro l'Empoli, con Paulo Dybala che non figura nell'elenco. Nessun infortunio: semplice turno di riposo per l'argentino.

La formazione capitolina dovrà dunque fare a meno della Joya per questa importante trasferta in ottica posizionamento europeo, gara che precede però il fondamentale match di ritorno contro l'Athletic di Bilbao di Europa League.

Nella lista dei convocati contro gli azzurri risulta assente anche Zeki Celik, che non ci sarà a causa di un leggero problema fisico, nello specifico un risentimento muscolare.