Dybala gioca Roma-Porto? Cosa ha detto Ranieri dopo Parma-Roma e le condizioni legate all'infortunio

Roma vs FC Porto

Paulo Dybala, assente al 'Tardini', come assicurato da Claudio Ranieri col Porto ci sarà: "Non ho voluto rischiarlo, ma è a disposizione".

I tifosi della Roma, vedendo i convocati di Claudio Ranieri per Parma, erano tornati a tenere il fiato sospeso in merito alle condizioni di Paulo Dybala.

La Joya al 'Tardini' non è andata nemmeno in panchina, risultando indisponibile per il match vinto di misura dai giallorossi grazie alla magia disegnata da Matias Soulé su calcio di punizione.

Dybala gioca Roma-Porto? Come sta dopo aver saltato la sfida coi ducali a causa dell'infortunio al ginocchio patito all'andata in terra lusitana? A tal proposito, nel dopogara, tornano utili le parole dell'allenatore capitolino.