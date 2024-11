Dybala gioca Roma-Atalanta? Le ultime sulla presenza in campo dell’argentino

Paulo Dybala sarà uno dei protagonisti più attesi di Roma-Atalanta: la ultime sulle condizioni del campione argentino.

Un pareggio, quello ottenuto in extremis sul campo del Tottenham, che è servito soprattutto per ritrovare morale e qualche certezza e che rende certamente più in discesa il cammino che porta ad un’altra sfida durissima: quella con l’Atalanta.

La Roma tornerà in campo lunedì per ospitare gli orobici per una partita valida per il quattordicesimo turno di Serie A e, come già successo nelle ultime uscite, i margini di errore saranno pochissimi.

I giallorossi infatti non vincono in campionato da un mese e da allora non hanno più messo punti in cascina. Un risultato positivo contro una delle squadre più forti ed in forma del torneo, vorrebbe dire rilanciarsi e rendere la classifica leggermente meno severa.

L'articolo prosegue qui sotto

Claudio Ranieri spera ovviamente di poter contare su una rosa quasi al completo (non ci saranno sicuramente Shomurodov per infortunio e Pisilli per squalifica) e su un Paulo Dybala in condizioni ottimali.