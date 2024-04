Dumfries e lo striscione contro Theo Hernandez sul pullman scoperto dell'Inter: lo tiene al guinzaglio

L'olandese è stato immortalato con in mano un due aste provocatorio: l'episodio è accaduto sul pullman scoperto dell'Inter.

Denzel Dumfries contro Theo Hernandez. Giocano sulla stessa fascia, giocano in squadre sportivamente nemiche per eccellenza. E per questo la rivalità si sente, si percepisce, si tocca con mano.

Una tensione che, nel giorno della festa Scudetto dell'Inter, si è riverberata anche fuori dal campo: Dumfries ha esposto uno striscione, un classico due aste, con il ritratto di Theo Hernandez. Una scena destinata inevitabilmente a provocare polemiche.

L'olandese lo ha fatto sul pullman scoperto che ha accolto i giocatori dell'Inter dopo la vittoria sul Torino, arrivata all'ora di pranzo, prima sfida della formazione di Simone Inzaghi dopo la conquista matematica del titolo di campioni d'Italia.