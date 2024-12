Dumfries e Acerbi in dubbio per Bayer Leverkusen-Inter: la scelta di Inzaghi per la partita di Champions

Niente da fare per Acerbi e Dumfries, l'Inter pronto a proporre Carlos Augusto e Frattesi titolari, con Taremi in avanti.

Già sicura dei playoff, l'Inter proverà ad ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League negli ultimi tre turni del girone unico. Primo passo, la trasferta in Germania contro il Bayer Leverkusen.

Per l'impegno tedesco l'Inter non potrà contare su Denzel Dumfries, che nella mattinata di lunedì non si è allenato per una lieve sindrome influenzale: alla fine Inzaghi ha deciso di non convocare l'olandese, che nelle ultime ore risultava in dubbio. Non ha recuperato invece Acerbi, che proverà ad esserci direttamente per le prossime partite di Serie A: in difesa dunque, De Vrij con Bisseck e Darmian.

Sarà tra i convocati invece Buchanan, aggregato al gruppo che partirà per la Germania. Anche quest'ultimo era in dubbio per un leggero affaticamento, ma alla fine le ultime ore hanno portato all'ok per la sua convocazione.