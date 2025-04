Barcellona vs Inter

Denzel Dumfries ha pienamente recuperato ed è disponibile per Barcellona-Inter: la scelta di formazione ufficiale di Inzaghi sull'olandese.

Denzel Dumfries, già subentrato contro la Roma alla pari di Zielinski, è pienamente arruolabile per Barcellona-Inter.

L'esterno olandese, insieme a Marcus Thuram, rappresenta la ritrovata freccia a disposizione di Inzaghi per un arco che deve tornare a far male a cominciare dalla semifinale d'andata di Champions in Catalogna.

Dumfries gioca titolare Barça-Inter o va in panchina? Decisione e formazione ufficiale dei nerazzurri.