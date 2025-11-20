Dumfries gioca il derby? Le sue condizioni verso Inter-Milan e chi può scendere in campo al suo posto

Denzel Dumfries ha sempre atteso in maniera particolare il derby, da giocatore sanguigno qual è, anche in virtù dei noti scontri con Theo Hernandez. Ma stavolta l'avvicinamento a Inter-Milan si sta rivelando particolare.
L'ex esterno del PSV si è infatti dovuto fermare durante la sosta per le nazionali: ha dato forfait prima di Polonia-Olanda, non potendo scendere in campo a Varsavia e dando forfait anche per Olanda-Lituania di questa sera, il tutto mentre faceva rientro in Italia.
Il mirino si sposta, di conseguenza, proprio sul derby milanese in programma a San Siro domenica 23 novembre con calcio d'inizio alle 20.45. Dumfries ci sarà? Come sta, le sue condizioni e chi potrebbe giocare al suo posto.