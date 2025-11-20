Pubblicità
FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Dumfries gioca il derby? Le sue condizioni verso Inter-Milan e chi può scendere in campo al suo posto

L'esterno olandese ha dato forfait in Nazionale, rientrando in anticipo a Milano: non sarà a disposizione di Chivu per la stracittadina di domenica sera

Denzel Dumfries ha sempre atteso in maniera particolare il derby, da giocatore sanguigno qual è, anche in virtù dei noti scontri con Theo Hernandez. Ma stavolta l'avvicinamento a Inter-Milan si sta rivelando particolare.

L'ex esterno del PSV si è infatti dovuto fermare durante la sosta per le nazionali: ha dato forfait prima di Polonia-Olanda, non potendo scendere in campo a Varsavia e dando forfait anche per Olanda-Lituania di questa sera, il tutto mentre faceva rientro in Italia.

Il mirino si sposta, di conseguenza, proprio sul derby milanese in programma a San Siro domenica 23 novembre con calcio d'inizio alle 20.45. Dumfries ci sarà? Come sta, le sue condizioni e chi potrebbe giocare al suo posto.

  • COME STA DUMFRIES

    Dumfries ha rimediato un problema a una caviglia prima della sosta. Per questo motivo non ha potuto prendere parte ai due impegni dell'Olanda contro Polonia e Lituania, ultime due sfide del girone di qualificazione per la nazionale di Ronald Koeman.

    Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'olandese ha continuano ad allenarsi a parte ad Appiano Gentile e non sarà convocato per il derby di domenica sera contro i rossoneri.

  • DUMFRIES GIOCA INTER-MILAN?

    La sensazione è che Dumfries sia tornato a Milano proprio per questo motivo: per non forzare sulla caviglia e peggiorare la situazione. 

    Se è vero che inizialmente filtrava ottimismo affinché l'olandese potesse essere regolarmente in campo domenica sera, anche stringendo i denti, considerando la sua importanza per l'Inter, evidentemente in casa nerazzurra si è deciso di non rischiare.

    Secondo le informazioni in possesso di 'Sky Sport', Dumfries - salvo sorprese dei prossimi giorni - non sarà convocato per il derby: l'obiettivo è quello di tornare a disposizione di Chivu per la sfida all'Atletico Madrid in Champions League di mercoledì 26 novembre.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI DUMFRIES

    L'Inter è particolarmente carente di alternative per quanto riguarda la corsia di destra nel 3-5-2 di Chivu.

    Matteo Darmian è out da diverse settimane a causa di un infortunio e non è ancora tornato in gruppo: anche lui salterà la sfida al Milan (proverà a esserci per la gara di Champions contro l'Atletico). Luis Henrique, invece, sta faticando ad ambientarsi a Milano e in nerazzurro e il suo minutaggio ridotto lo dimostra ampiamente.

    Contro la Lazio Chivu ha così proposto Carlos Augusto, un mancino puro, a destra: una soluzione di pura emergenza che con ogni probabilità sarà riproposta anche nel derby vista l'indisponibilità di Dumfries. Il brasiliano è il favorito per prendere il posto del compagno di squadra dopo le garanzie che ha dato l'ultima volta in cui è stato impiegato a destra. 

  • IL PROBABILE 11 DELL'INTER NEL DERBY

    Ecco dunque come potrebbe scendere in campo l'Inter nel primo derby stagionale contro il Milan:

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram (Bonny). All. Chivu

