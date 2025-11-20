Dumfries gioca il derby? Le sue condizioni verso Inter-Milan e chi può scendere in campo al suo posto

L'Inter è particolarmente carente di alternative per quanto riguarda la corsia di destra nel 3-5-2 di Chivu.

Matteo Darmian è out da diverse settimane a causa di un infortunio e non è ancora tornato in gruppo: anche lui salterà la sfida al Milan (proverà a esserci per la gara di Champions contro l'Atletico). Luis Henrique, invece, sta faticando ad ambientarsi a Milano e in nerazzurro e il suo minutaggio ridotto lo dimostra ampiamente.

Contro la Lazio Chivu ha così proposto Carlos Augusto, un mancino puro, a destra: una soluzione di pura emergenza che con ogni probabilità sarà riproposta anche nel derby vista l'indisponibilità di Dumfries. Il brasiliano è il favorito per prendere il posto del compagno di squadra dopo le garanzie che ha dato l'ultima volta in cui è stato impiegato a destra.