Dumfries se la prende con un fotografo durante Olanda-Austria: "Si è arrabbiato moltissimo"

L'interista, in panchina per tutta la partita, non ha gradito la presenza di un fotografo dopo la sostituzione di Veerman: "Lo ha mandato via".

All'Olympiastadion di Berlino, almeno dal punto di vista dell'Olanda, è stata una serata da dimenticare. Gli Oranje hanno perso per 3-2 contro l'Austria, passando in 90 minuti dal sogno del primo posto alla dura realtà del terzo, comunque con annessa qualificazione. Non è stata una serata particolarmente esaltante nemmeno per Denzel Dumfries. E non solo, o non tanto, per il fatto che l'esterno dell'Inter è stato lasciato per tutta la partita in panchina dal ct Ronald Koeman, che nelle precedenti due uscite gli aveva consegnato una maglia da titolare. Dumfries, in particolare, durante la gara berlinese si è reso protagonista di un episodio di nervosismo nei confronti di un fotografo: a rivelarlo è stato Pascal Kamperman, presentatore della ESPN edizione olandese. L'articolo prosegue qui sotto