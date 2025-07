Dramma Julio Sergio, il figlio Enzo è morto dopo essere stato in coma irreversibile: aveva solo 15 anni

Il quindicenne figlio dell'ex portiere, affetto da un tumore al cervello, non ce l'ha fatta. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Il figlio di Julio Sergio non ce l'ha fatta. L'ex portiere brasiliano piange la scomparsa di Enzo, morto in serata dopo essere stato affetto da un tumore al cervello ormai qualche anno fa.

A comunicarlo attraverso un post social è stato lo stesso Julio Sergio, visto anche in Serie A con la maglia della Roma. Enzo ha lottato, ma alla fine non è riuscito ad avere la meglio in una battaglia durissima da vincere.

Il figlio di Julio Sergio, 16 anni da compiere, era malato dal 2020 e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano purtroppo aggravate, fino a farlo entrare in coma farmacologico.