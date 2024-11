Dragusin torna alla Juventus? Dall'espulsione lampo al riscatto contro il Manchester City, come sta andando al Tottenham

L'ex genoano è nuovamente accostato a diversi club di Serie A, tra cui la Juve: la sua esperienza in Premier, fin qui, ha avuto più ombre che luci.

Più che dal campo vero e proprio, dove comunque ha già dimostrato di sapersi destreggiare con bravura, è particolarmente difficile slegare il nome di Radu Dragusin dal mercato. Dove, ancor di più, per settimane e settimane è stato uno dei profili più chiacchierati di tutti.

Ve lo ricordate? Storia di gennaio. Dragusin giocava nel Genoa, e giocava decisamente bene. Tanto che mezzo campionato gli aveva appiccicato gli occhi addosso: il Napoli, la Roma, il Milan, un po' chiunque. Ma il Grifone ha sparato alto per tutti, la "povera" Serie A non è riuscita a tenere il passo e il Tottenham ne ha approfittato.

Ora, rieccoci. Anche se il mercato invernale inizierà solo tra un paio di mesi, di Dragusin si è tornati a parlare in ottica Serie A. Venerdì Tuttosport ha rilanciato il suo nome in chiave Juventus, come sostituto di Bremer: sarebbe un ritorno. Ma il romeno è stato avvicinato anche al Napoli e al Milan, con maggiore o minore convinzione.

Per l'ex genoano i tratterebbe del rientro in un torneo dove si è messo in luce, tanto da meritarsi le attenzioni della Premier League. Ma anche di una mezza "fuga" da un posto che, fin qui, non ha mai considerato davvero casa sua.