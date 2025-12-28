AFP
Dove vedere Zambia-Marocco oggi in tv: si chiude la fase a gironi, diretta gratis alle 20:00
CHI TRASMETTE LA COPPA D'AFRICA IN CHIARO?
Zambia-Marocco, come tutta la Coppa d'Africa 2025, si può vedere in diretta su Sportitalia, che ha acquisito i diritti dell'evento per la trasmissione in chiaro e gratis.
Sul canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa tramite il 560 per chi utilizza il decoder Sky, è possibile guardare il match tra Zambia e Marocco alle ore 20:00 di stasera.
Inoltre, Zambia-Marocco è disponbile anche sul sito e sull'app ufficiale di Sportitalia.
SI DECIDONO LE QUALIFICATE
Padrone di casa, il Marocco non ha ancora raggiunto gli ottavi di finale dopo i primi due turni. Nel terzo e ultimo match contro lo Zambia, il club nord-africano può anche pareggiare per passare alla fase successiva, ma solamente un successo garantirebbe il primo posto.
Gruppo equilibrato, il girone A potrebbe portare avanti non solo Marocco e Zambia, ma anche il Mali, attualmente a quota 2 con la rappresentativa che giocherà stasera contro Brahim Diaz e compagni, e persino le Comore, fanalino di coda ma ancora in lizza per un posto negli ottavi.
In Coppa d'Africa passano il turno tutte le prime due dei gironi, nonchè le migliori quattro terze.
QUALIFICATE ED ELIMINATE
Attualmente solo Algeria, Nigeria ed Egitto hanno già raggiunto gli ottavi di finale. Tutte e tre certe del primo posto dopo aver ottenuto due vittorie su due, hanno rispettato i pronostici della vigilia e punteranno con forza a vincere la Coppa d'Africa edizione 2025.
Dalla parte opposta quasi tutte le squadre sono ancora in gioco per un posto negli ottavi come prime, seconde o migliori terze. Quasi, considerando come dopo i primi 180 minuti c'è già chi è certo di tornare a casa dopo l'ultimo match: il Botswana nel gruppo D, la Guinea Equatoriale nell'E e infine il Gabon nell'F.
NON SOLO IL MAROCCO: LA GUIDA TV DI OGGI
17.00 Angola-Egitto (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
17.00 Zimbabwe-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Zambia-Marocco (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Comore-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.45 Roma-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.15 Porto-AFS (Campionato portoghese) - DAZN
