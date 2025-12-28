Dove vedere Zambia-Marocco oggi in tv: si chiude la fase a gironi, diretta gratis alle 20:00

Attualmente solo Algeria, Nigeria ed Egitto hanno già raggiunto gli ottavi di finale. Tutte e tre certe del primo posto dopo aver ottenuto due vittorie su due, hanno rispettato i pronostici della vigilia e punteranno con forza a vincere la Coppa d'Africa edizione 2025.

Dalla parte opposta quasi tutte le squadre sono ancora in gioco per un posto negli ottavi come prime, seconde o migliori terze. Quasi, considerando come dopo i primi 180 minuti c'è già chi è certo di tornare a casa dopo l'ultimo match: il Botswana nel gruppo D, la Guinea Equatoriale nell'E e infine il Gabon nell'F.