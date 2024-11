Dove vedere la Youth League in tv e streaming martedì 26 e mercoledì 27 novembre: Slovan-Milan, Young Boys-Atalanta, Inter-Lipsia, Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille, quali partite su Sky, NOW e UEFA.Tv

Non solo la Champions League: torna in campo anche la Youth League con le partite di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Dove vederle.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Torna in campo la Champions League, ma contemporaneamente torna in campo anche la Youth League. Le formazioni italiane sono le stesse, con la differenza che si tratta delle rispettive Primavere: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Anche gli avversari della due giorni europea giovanile, e in particolare della quinta giornata del girone unico, sono gli stessi delle prime squadre: l'Inter se la vedrà con il Lipsia, il Milan andrà in Slovacchia per affrontare lo Slovan Bratislava, per la Juventus impegno inglese contro l'Aston Villa, mentre a sfidare Atalanta e Bologna saranno rispettivamente Young Boys e Lille.

A differenza della Champions League, le partite del girone - che prima del quinto turno vede al comando l'Inter a punteggio pieno, con 12 punti conquistati in 4 giornate - non saranno tutte visibili in tv e streaming, né gratis né tramite abbonamento.

Cosa sarà visibile, dunque, martedì 26 e mercoledì 27 novembre? Quali saranno le partite trasmesse in diretta da Sky, NOW e UEFA.Tv? Di seguito il quadro delle partite delle cinque italiane.