Dove vedere la Youth League l'11 e 12 febbraio: Sky, DAZN o UEFA.Tv? Inter-Lille, Trabzonspor-Juventus e Dinamo Kiev-Atalanta, diretta tv e streaming anche gratis

Dynamo Kyiv U19 vs Atalanta U19

Trabzonspor U19 vs Juventus U19

Inter U19 vs Lille U19

La più importante competizione europea giovanile è arrivata agli ottavi di finale: dove vedere le partite di Inter, Juventus e Atalanta.

Tornano le grandi notti di Champions League, ma torna anche la Youth League. Come i playoff della massima competizione continentale per club, anche il torneo riservato alle formazioni giovanili ha ancora tre italiane in corsa: l'Inter, la Juventus e l'Atalanta.

Si gioca per gli ottavi di finale, che si disputeranno in gara secca: l'Inter sfiderà i francesi del Lille, la Juventus se la vedrà con i turchi del Trabzonspor, mentre per l'Atalanta l'ostacolo è rappresentato dagli ucraini della Dinamo Kiev.

Le gare degli ottavi di finale di Youth League si disputeranno martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, tra la mattinata e il tardo pomeriggio. E alcune di queste verranno trasmesse in diretta tv e streaming. Quali? Di seguito il quadro completo, con particolare riferimento alle tre formazioni italiane.