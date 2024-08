Dove vedere Viva El Futbol, il programma di Adani, Cassano e Ventola, gratis su Youtube e Twitch: quando va in onda

Quando vengono trasmesse in diretta le puntate di Viva El Futbol, il nuovo programma di Cassano, Adani e Ventola? Tutte le info.

Dopo aver abbandonato la BoboTv nel 2023, Adani, Cassano e Ventola sono tornati con il nuovo programma di approfondimento calcistico Viva el Futbol, come annunciato da diverso tempo.

Il 19 agosto 2024, in particolare, è andata in onda la prima puntata del nuovo format voluto dai tre ex giocatori italiani.

Adani, Cassano e Ventola hanno creato Viva el Futbol, tormentone ormai famoso di Adani sui social e non solo, proponendo la propria visione del calcio di Serie A e mondiale come ai tempi della Bobotv, andata avanti con Bobo Vieri.