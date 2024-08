Dove vedere USA-Serbia di basket oggi in tv alle Olimpiadi: diretta dell'8 agosto anche gratis e in streaming?

Stati Uniti rullo compressore verso la finale, in semifinale riecco la Serbia: dove vedere la partita delle Olimpiadi stasera in diretta.

Qualcuno riuscirà a fermare gli Stati Uniti? Difficile, molto difficile. Come pronosticato alla vigilia delle Olimpiadi, il Dream Team USA sta dominando il torneo di basket maschile, riuscendo ad arrivare agevolmente alla semifinale.

Questa sera gli Stati Uniti affrontano nuovamente la Serbia, già battuta durante la fase a gironi. Jokic e compagni avranno imparato dai propri errori o gli USA risulteranno essere ancora una volta troppo forti per poter cadere in semifinale?

La vincente tra Stati Uniti e Serbia affronterà in finale una tra i Campioni del Mondo della Germania e i padroni di casa della Francia, mentre viceversa la squadra sconfitta scenderà in campo per la finale del bronzo.