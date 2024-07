Dove vedere il team USA alle Olimpiadi 2024: canale, calendario e diretta tv-streaming degli Stati Uniti

Tutte le info su come guardare il Dream Team degli Stati Uniti di basket alle Olimpiadi 2024: diretta tv e streaming delle partite.

Quando si parla di basket maschile alle Olimpiadi, si parla di Dream Team. Il quintetto degli Stati Uniti è il grande dominatore dei Giochi, da sempre: in quasi tutte le edizioni del torneo, infatti, gli USA hanno ottenuto la medaglia d'oro, sia con i giocatori dell'NBA negli ultimi decenni, sia con i non professionisti in quelli precedenti.

Inutile dire che anche nel 2024 il Dream Team USA sarà il grande favorito per la vittoria della medaglia d'oro, con i padroni di casa della Francia, i Campioni del Mondo della Germania e le solite note Serbia e Spagna decise a mettere i bastoni tra le ruote della squadra statunitense.

Inserita nel girone C con Porto Rico, Sud Sudan e la Serbia, la squadra USA sarà la grande attrazione del calcio alle Olimpiadi.