Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv e streaming

Spagna e Inghilterra si affrontano nell’atto finale di Euro 2024: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Delle ventiquattro squadre che lo scorso 14 giugno si sono presentate ai blocchi di partenza, ne sono rimaste due e solo una di esse potrà fregiarsi per i prossimi quattro anni del titolo di campione d’Europa. Euro 2024 giunge alla sua naturale conclusione e lo fa con la finalissima di Berlino.

Protagoniste dell’ultimo atto della massima competizione continentale saranno la Spagna e l'Inghilterra, ovvero le uniche due squadre rimaste ancora in corsa nel torneo.

La Roja, che è probabilmente la Nazionale che in Germania ha convinto di più in assoluto, si presenta all’appuntamento dopo aver dominato il Gruppo B (lo stesso che comprendeva anche l’Italia) e superato nella fase ad eliminazione diretta gli ostacoli Georgia (4-1), Germania (2-1 dopo i tempi supplementari) e la Francia (2-1 in semifinale con reti decisive di Yamal e Dani Olmo).

La Nazionale dei Tre Leoni, considerata fin dall’inizio una delle favorite d’obbligo, ha staccato il pass per il suo secondo atto finale consecutivo di un Europeo, al termine di un cammino meno regolare: dopo aver vinto il Gruppo C (una vittoria e due pareggi), ha poi eliminato la Slovacchia (2-1 dopo i tempi supplementari), la Svizzera (5-3 ai calci di rigore) e l’Olanda in semifinale (2-1 con rete decisiva di Watkins al 90’).

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire la finale di Euro 2024 Spagna-Inghilterra.