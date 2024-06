Dove vedere Spagna-Croazia stasera in tv e streaming: la partita del girone dell'Italia in diretta anche gratis

Il gruppo dell'Italia si apre a Berlino con l'incontro tra Spagna e Croazia, fondamentale per gli equilibri del girone azzurro.

Il gruppo B di Euro 2024 prende il via con Spagna-Croazia. Inserite nel girone dell'Italia, le due squadre scendono in campo alle 18 in quel di Berlino, all'Olympiastadion.

Entrambe protagoniste del calcio europeo e internazionale negli ultimi tornei, Spagna e Croazia puntano a iniziare con il botto l'Europeo 2024 ed avere un vantaggio in vista della propria partita contro l'Italia, che esordirà sempre stasera, ma alle 21.

Prima di Italia-Albania, dunque, il gruppo B vedrà Spagna e Croazia (terza all'ultimo Mondiale qatariota) una di fronte all'altra nel pomeriggio odierno.