Dove vedere il sorteggio delle qualificazioni mondiali e orario: venerdì il destino dell'Italia verso il torneo 2026

Venerdì 13 dicembre di scena il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2026: dove vederlo in diretta tv e streaming.

Fuori dai Mondiali nel 2018 e nel 2022, l'Italia è consapevole di non poter più sbagliare. Vincitrice dell'Europeo disputato nel 201, ora la squadra azzurra è pronta a conoscere il proprio destino relativamente al girone di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026.

Venerdì 13 novembre le squadre europee, compresa l'Italia, sapranno di più sulle qualificazioni ai Mondiali, nonostante per alcune squadre la certezza delle squadre da affrontare ci sarà solamente a marzo: tra queste anche la Nazionale azzurra, che sarà limitata ad una mini-possibilità di due gruppi.

Da regolamento, infatti, le squadre qualificate ai quarti di Nations League non conosceranno la propria avversaria il 13 novembre, ma bensì solamente dopo le gare previste a marzo: le qualificate alle semifinali, infatti, saranno inserite in un girone da quattro squadre.

L'Italia affronterà la Germania nei quarti, dunque le due squadre verranno sorteggiate in due gironi diversi: per entrambe ci sarà dunque la possibilità di conoscere solamente l'alternativa tra due gruppi, in cui saranno già inserite le avversarie. Per sapere quale dei due gruppi nello specifico servirà attendere marzo e quale delle due squadre sarà la vincitrice, inserita nel girone da tre avversarie.