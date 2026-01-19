Pubblicità
Jannik Sinner ATP FinalsGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Sinner oggi in tv: in mattinata parte la difesa dell'Australian Open, annunciati i canali della diretta

Sinner affronta questa mattina il francese Hugo Gaston nel primo incontro dell'Australian Open, torneo vinto dal tennista italiano sia nel 2025 che nel 2024.

Per Jannik Sinner comincia questa mattina l'annata 2026 del Grande Slam. Dopo le 9:00, infatti, il tennista italiano sfida il francese Hugo Gaston nella prima gara dell'Australian Open, torneo vinto sia nel 2025 che nel 2024. 

Ancora una volta ci si aspetta una finalissima tra Sinner e Alcaraz, nonostante quest'ultimo non si sia mai spinto oltre i quarti di finale sul cemento di Melbourne, al contrario il preferito del collega altoetesino.

I tifosi italiani hanno aspettato mesi per rivedere all'opera Sinner in un torneo del Grande Slam: l'attesa è finita.

  • SINNER IN DIRETTA GRATIS IL 20 GENNAIO?

    L'Australian Open non è trasmesso in diretta gratis e in chiaro. 

    Per assistere alla gara di Sinner contro Gaston, nonchè le successive, bisogna aver sottoscritto un abbonamento. 

    A trasmettere l'Australian Open e le partite di Sinner è Eurosport, presente in diversi servizi.

  • SINNER-GASTON, COME GUARDARE LA GARA

    L'Australian Open e dunque la sfida di Sinner contro Gaston è disponibile per gli abbonati Sky, NOW, Dazn, Timvision, Discovery+ e HBO Max: basta scegliere il canale Eurosport all'interno del proprio abbonamento.

    Sinner-Gaston su Eurosport è anche su Prime Video, seppur con un abbonamento ulteriore rispetto al Prime base.

    Su Sky, Sky Go e NOW il canale Eurosport è il numero 210, sia in tv che in streaming.

  • IL TURNO SUCCESSIVO DELL'AUSTRALIAN OPEN

    Gaston proverà a fare la storia, ma Sinner è ampiamente favorito per qualificarsi al turno successivo dell'Australian Open.

    Qualora Sinner superi il primo turno affronterà nella nuova fase uno tra il croato Prižmić e l'australiano Duckworth, nativo di Sydney e non dell'area di Melbourne dove si svolge in questi giorni l'Australian Open 2026.

  • GLI ALTRI ITALIANI DEL SINGOLARE MASCHILE

    Essendo dalle parti opposte del tabellone, Sinner e Alcaraz possono sfidarsi eventualmente solo nella finalissima dell'Australian Open.

    Nel terzo turno Sinner potrebbe affrontare il connazionale Nardi, ma non solo: nelle fasi successive del singolare maschile potrebbe esserci il derby italiano contro Maestrelli, Sonego o Musetti. 

    Bellucci è stato invece eliminato nel primo turno.

