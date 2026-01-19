Dove vedere Sinner oggi in tv: in mattinata parte la difesa dell'Australian Open, annunciati i canali della diretta

Per Jannik Sinner comincia questa mattina l'annata 2026 del Grande Slam. Dopo le 9:00, infatti, il tennista italiano sfida il francese Hugo Gaston nella prima gara dell'Australian Open, torneo vinto sia nel 2025 che nel 2024.
Ancora una volta ci si aspetta una finalissima tra Sinner e Alcaraz, nonostante quest'ultimo non si sia mai spinto oltre i quarti di finale sul cemento di Melbourne, al contrario il preferito del collega altoetesino.
I tifosi italiani hanno aspettato mesi per rivedere all'opera Sinner in un torneo del Grande Slam: l'attesa è finita.