Dove vedere Sinner oggi in tv contro Darderi: i canali per seguire il Derby italiano in mattinata

Superati Gaston, Duckworth e Spizzirri, per il Campione in carica del singolare maschile Jannik Sinner oggi va in scena il Derby italiano contro Luciano Darderi, valido per il quarto turno dell'Australian Open.
Darderi, numero 22 del Ranking dopo aver eliminato Garin, Baez e Khachanov, proverà a fare la storia ed eliminare anche Sinner, conquistatore dell'Australian Open sia nel 2025 che nel 2024 e nuovamente favorito numero uno per il successo in quel di Melbourne.
Previsto questa mattina, il match Sinner-Darderi sarà uno dei più interessanti di queste prime fasi.