Dove vedere Sinner oggi in tv contro Darderi: i canali per seguire il Derby italiano in mattinata

La partita comincerà tra le 8:00 e le 8:30 del mattino, con orario in definizione e che cambierà a seconda della conclusione di quelle precedenti sullo stesso campo.

L'Australian Open, e dunque la gara tra Sinner e Darderi di oggi, è disponibile sui canali Eurosport, dunque attraverso gli abbonamenti a Sky, NOW, Prime (non con il servizio base), Discovery+, Timvision e HBO Max.

Sinner-Darderi non è dunque visibile gratis e in chiaro in tv o in streaming, ma solamente in abbonamento e con la possibilità di seguirlo in televisione, nonchè su app o siti ufficiali dei vari servizi che contengono Eurosport.