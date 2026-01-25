Pubblicità
Sinner Australian OpenGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Sinner oggi in tv contro Darderi: i canali per seguire il Derby italiano in mattinata

Alla Margaret Court Arena di Melbourne si gioca il quarto turno dell'Australian Open: il Campione in carica Sinner affronta il connazionale Darderi.

Superati Gaston, Duckworth e Spizzirri, per il Campione in carica del singolare maschile Jannik Sinner oggi va in scena il Derby italiano contro Luciano Darderi, valido per il quarto turno dell'Australian Open.

Darderi, numero 22 del Ranking dopo aver eliminato Garin, Baez e Khachanov, proverà a fare la storia ed eliminare anche Sinner, conquistatore dell'Australian Open sia nel 2025 che nel 2024 e nuovamente favorito numero uno per il successo in quel di Melbourne.

Previsto questa mattina, il match Sinner-Darderi sarà uno dei più interessanti di queste prime fasi.

  • I CANALI PER SINNER-DARDERI

    La partita comincerà tra le 8:00 e le 8:30 del mattino, con orario in definizione e che cambierà a seconda della conclusione di quelle precedenti sullo stesso campo.

    L'Australian Open, e dunque la gara tra Sinner e Darderi di oggi, è disponibile sui canali Eurosport, dunque attraverso gli abbonamenti a Sky, NOW, Prime (non con il servizio base), Discovery+, Timvision e HBO Max.

    Sinner-Darderi non è dunque visibile gratis e in chiaro in tv o in streaming, ma solamente in abbonamento e con la possibilità di seguirlo in televisione, nonchè su app o siti ufficiali dei vari servizi che contengono Eurosport.

  • IL TABELLONE DELL'AUSTRALIAN OPEN

    Chi affronta il vincitore della sfida tra Darderi e Sinner? Nei quarti di finale ci sarà l'incontro tra un giocatore italiano e uno tra Ruud e Shelton, presenti nella stessa parte del tabellone.

    Per Sinner o Darderi, qualora riescano a superare il norvegese Ruud o lo statunitense Shelton, ci potrebbe essere Djokovic, già qualificato ai quarti, nonchè Fritz o Musetti. Possibile dunque un altro derby italiano, in semifinale.

    Nella parte opposta del tabellone i due quarti sono Alcaraz-De Minaur e Zverev-Tien che potrebbe portare all'ennesimo Sinner-Alcaraz, stavolta e per la prima volta nella finalissima dell'Australian Open 2026.

  • SINGOLARE FEMMINILE, CI SONO ANCORA ITALIANE?

    Se nel singolare maschile sono presenti diversi tennisti italiani, in quello femminile tutte le atlete sono state eliminate dal torneo.

    Elisabetta Cocciaretto ha perso nel primo turno, mentre nel terzo Jasmine Paolini è stata sconfitta da Iva Jovic. Lo scorso anno ha avuto la meglio la statunitense Madison Keys, impegnata contro la connazionale Jessica Pegula nel quarto turno.

    Oltre alla già citata Iva Jovic, tra le quattro tenniste già ai quarti c'è anche un'altra statunitense, ovvero Coco Gauff.

