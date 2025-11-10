Pubblicità
Sinner AugerGetty Images
GOAL

Dove vedere Sinner oggi in tv alle ATP Finals: stasera la sfida contro Auger-Aliassime a Torino

A Torino scende in campo il tennista numero due del mondo contro Auger-Aliassime, sfidato e battuto nella finalissima del Masters di Parigi.

Sinner non parteciperà alla Coppa Davis, è risaputo. Per questo il torneo al via oggi a Torino, le ATP Finals, sarà l'ultimo del suo 2025. Campione in carica, il tennista italiano comincia il cammino nella competizione torinese sfidando Auger-Aliassime, canadese già affrontato nell'ultimo atto del Masters di Parigi di qualche giorno fa.

Le ATP Finals potrebbero portare anche all'ultima sfida del 2025 contro il rivale Alcaraz, anch'esso presente in città per provare a vincere e mantenere la vetta del ranking almeno fino al 2026.

Come ogni gara di Sinner, anche quella di oggi sarà vista da milioni di spettatori italiani, sia in tv che in streaming.

  • SINNER-AUGER IN CHIARO E GRATIS?

    Le ATP Finals non sono trasmesse in diretta tv e streaming in chiaro.

    Per seguire le partite di Sinner, di Alcaraz e del resto dei tennisti impegnati nel torneo di Torino bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky o NOW.

  • IL CANALE PER GUARDARE SINNER STASERA

    Sinner-Auger Aliassime è trasmesso da Sky, Sky Go e NOW su due canali.

    In campo dopo le 20:30 di questa sera, Sinner sfida il collega Auger-Aliassime in un match disponibile su Sky Sport Uno, numero 201, e Sky Sport Tennis, numero 203.

    I canali scelti per la sfida delle ATP Finals sono gli stessi sia in tv su Sky e NOW, sia in streaming su Sky Go e NOW.

  • SINNER CONTRO ALCARAZ

    Sinner e Alcaraz si sfideranno per l'ultima volta nel 2025 in quel di Torino? Qualora riuscissero a vincere i propri gruppi e andare oltre le semifinali allora sì, anche nelle ATP Finals ci sarà la solita sfida che attira la maggior parte dei fans tennistici.

    Sinner è inserito nel gruppo 'Björn Borg' con Zverev, Ben Shelton e Auger-Aliassime, mentre Alcaraz è all'interno del girone 'Jimmy Connors' con Fritz, De Minaur e Musetti. I primi due classificati passano in semifinale, per poi giocarsi l'accesso alla finalissima.

    Lo scorso anno Sinner ha conquistato il torneo battendo Fritz nella finale, dopo aver superato il girone 'Ilie Năstase' e il norvegese Ruud in semifinale.

  • IL CALENDARIO DI SINNER

    Sinner vs Auger-Aliassime, lunedì 10 novembre

    Sinner vs Ben Shelton, martedì 11 novembre

    Sinner vs Zverev, martedì 11 novembre

