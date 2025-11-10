Dove vedere Sinner oggi in tv alle ATP Finals: stasera la sfida contro Auger-Aliassime a Torino

Sinner e Alcaraz si sfideranno per l'ultima volta nel 2025 in quel di Torino? Qualora riuscissero a vincere i propri gruppi e andare oltre le semifinali allora sì, anche nelle ATP Finals ci sarà la solita sfida che attira la maggior parte dei fans tennistici.

Sinner è inserito nel gruppo 'Björn Borg' con Zverev, Ben Shelton e Auger-Aliassime, mentre Alcaraz è all'interno del girone 'Jimmy Connors' con Fritz, De Minaur e Musetti. I primi due classificati passano in semifinale, per poi giocarsi l'accesso alla finalissima.

Lo scorso anno Sinner ha conquistato il torneo battendo Fritz nella finale, dopo aver superato il girone 'Ilie Năstase' e il norvegese Ruud in semifinale.