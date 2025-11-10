Dove vedere Sinner oggi in tv alle ATP Finals: stasera la sfida contro Auger-Aliassime a Torino

Sinner non parteciperà alla Coppa Davis, è risaputo. Per questo il torneo al via oggi a Torino, le ATP Finals, sarà l'ultimo del suo 2025. Campione in carica, il tennista italiano comincia il cammino nella competizione torinese sfidando Auger-Aliassime, canadese già affrontato nell'ultimo atto del Masters di Parigi di qualche giorno fa.
Le ATP Finals potrebbero portare anche all'ultima sfida del 2025 contro il rivale Alcaraz, anch'esso presente in città per provare a vincere e mantenere la vetta del ranking almeno fino al 2026.
Come ogni gara di Sinner, anche quella di oggi sarà vista da milioni di spettatori italiani, sia in tv che in streaming.