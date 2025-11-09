Dove vedere Sinner e Musetti in tv e streaming alle ATP Finals: le partite in chiaro, quando giocano, orario e avversari

Tutto pronto per l'ultimo torneo di tennis del 2025 che si concluderà come sempre con le Nitto ATP Finals; ovvero il torneo che vede affrontarsi i migliori 8 giocatori del mondo e che si disputerà come negli ultimi anni a Torino.
Oltre a Jannik Sinner, da tempo qualificato, è riuscito a conquistare il pass anche Lorenzo Musetti, che ha approfittato della rinuncia di Novak Djokovic. Due tennisti italiani in campo quindi.
Sinner e Musetti sono nello stesso girone quindi si incontreranno ma non subito: ecco il programma e quando scenderanno in campo per l'esordio nel torneo.