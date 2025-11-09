Pubblicità
Jannik Sinner 20241117(C)Getty images
Andrea Ajello

Dove vedere Sinner e Musetti in tv e streaming alle ATP Finals: le partite in chiaro, quando giocano, orario e avversari

Due tennisti italiani alle ATP Finals di Torino: si sono qualificati sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti, tutte le informazioni sui loro match.

Tutto pronto per l'ultimo torneo di tennis del 2025 che si concluderà come sempre con le Nitto ATP Finals; ovvero il torneo che vede affrontarsi i migliori 8 giocatori del mondo e che si disputerà come negli ultimi anni a Torino.

Oltre a Jannik Sinner, da tempo qualificato, è riuscito a conquistare il pass anche Lorenzo Musetti, che ha approfittato della rinuncia di Novak Djokovic. Due tennisti italiani in campo quindi.

Sinner e Musetti sono nello stesso girone quindi si incontreranno ma non subito: ecco il programma e quando scenderanno in campo per l'esordio nel torneo. 

  • IL GIRONE DI SINNER E MUSETTI

    Sinner e Musetti sono nello stesso girone, insieme a loro anche l'americano Taylor Fritz e il canadese Felix Auger Aliassime. Nell'altro gruppo invece presenti Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Alex De Minaur e Ben Shelton.

    Ogni tennista incontrerà gli altri tre del proprio girone, poi i primi due di ogni gruppo si qualificherà alla semifinale. 

  • DOVE VEDERE SINNER E MUSETTI ALLE ATP FINALS

    Le ATP Finals sono visibili su Sky Sport che detiene i diritti del torneo. L'emittente televisiva trasmetterà tutti i match in programma e quindi anche quelli ovviamente di Sinner e Musetti. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

    Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming su Sky Go e su NOW. 

  • SINNER E MUSETTI IN CHIARO?

    Inoltre, ci sarà la possibilità di vedere anche gratis  in chiaro alcune partite delle ATP Finals. In particolare un match al giorno sarà trasmesso in chiaro sulla Rai (Rai 2 canale di riferimento). 

    Anche in streaming si potranno guardare alcuni match sulla piattaforma streaming della Rai, ovvero Rai Play. 

  • QUANDO GIOCANO SINNER E MUSETTI

    Sinner e Musetti giocheranno la loro prima partita delle ATP Finals nella giornata di lunedì 10 novembre. La partita di Sinner è in programma non prima delle 20:30 e giocherà contro Aliassime.

    Musetti invece scenderà in campo nel pomeriggio, non prima delle 14:30, contro Fritz. 

  • IL PROGRAMMA DI SINNER E MUSETTI

    Dopo la prima partita, Sinner e Musetti giocheranno le due successive del girone nella giornata di mercoledì 12 novembre e venerdì 14 novembre. 