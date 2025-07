Dove vedere Sinner-Djokovic oggi in tv e streaming, niente diretta in chiaro per la semifinale di Wimbledon: orario e precedenti

Sinner sfida Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon: tutte le informazioni sul big match.

Il grande appuntamento è arrivato, oggi in campo per la semifinale di Wimbledon scenderanno Jannik Sinner e Novak Djokovic mentre dall'altra parte del tabellone Carlos Alcaraz affronterà Taylor Fritz.

Sinner arriva alla semifinale dopo aver vinto senza problemi i quarti contro Shelton mentre qualche difficoltà in più per il tennista serbo, che ha eliminato in quattro set Cobolli.

Si tratta dell'ultimo atto prima della finale, che si giocherà domenica e che Sinner proverà a raggiungere per la prima volta in carriera, essendosi fermato al massimo in semifinale nel torneo di Wimbledon.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Sinner-Djokovic, l'orario del match e i precedenti tra i due tennisti.