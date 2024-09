Dove vedere Sinner in Cina in tv oggi: diretta anche gratis? Orario dell'ATP e streaming in abbonamento del match contro Lehecka

Jannik Sinner di scena nel torneo ATP di Pechino in Cina: dove vedere in diretta tv e streaming l'incontro con Lehecka.

Jannik Sinner prosegue il suo percorso al torneo ATP di Pechino in Cina: dopo aver eliminato il cileno Jarry e il russo Safiullin, per il numero uno al mondo c'è la sfida al ceco Jiri Lehecka ai quarti di finale.

Sinner proverà ad accedere tra i migliori quattro giocatori della competizione, già vinta un anno fa col successo in finale su Daniil Medvedev.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match tra Sinner e Lehecka, valido per i quarti del torneo ATP di Pechino.