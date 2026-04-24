Dove vedere Sinner-Bonzi oggi in tv e streaming: orario e canali della sfida del Masters 1000 di Madrid

Nella terza giornata del Masters 1000 di Madrid sono tre gli italiani impegnati.
Tra questi non può mancare Jannik Sinner, che alle 16 scende in campo sul ‘Manolo Santana’, il campo centrale, per la sfida contro Benjamin Bonzi, francese numero 104 al mondo.
Si tratta della quarta sfida tra i due, con i precedenti tutti in favore dell’altoatesino, che si è aggiudicato le tre sfide disputate finora.
Tutto ciò che serve sapere per assistere alla sfida tra Sinner e Bonzi oggi in diretta tv e streaming: scelti i canali di riferimento.