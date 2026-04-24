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Jannik Sinner ATP FinalsGetty Images
Alessandro De Felice

Dove vedere Sinner-Bonzi oggi in tv e streaming: orario e canali della sfida del Masters 1000 di Madrid

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Sinner in campo a Madrid nella prima gara del Masters 1000: sulla strada dell'altoatesino c'è il francese Benjamin Bonzi. Dove seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

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Nella terza giornata del Masters 1000 di Madrid sono tre gli italiani impegnati. 

Tra questi non può mancare Jannik Sinner, che alle 16 scende in campo sul ‘Manolo Santana’, il campo centrale, per la sfida contro Benjamin Bonzi, francese numero 104 al mondo.

Si tratta della quarta sfida tra i due, con i precedenti tutti in favore dell’altoatesino, che si è aggiudicato le tre sfide disputate finora.

Tutto ciò che serve sapere per assistere alla sfida tra Sinner e Bonzi oggi in diretta tv e streaming: scelti i canali di riferimento.

  • ORARIO SINNER BONZI

    Il match tra Sinner e Bonzi, in programma oggi 24 aprile, avrà inizio alle ore 16:00.

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  • DOVE VEDERE SINNER-BONZI IN TV

    A trasmettere la sfida sarà Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211). Diretta disponibile dunque solo in abbonamento e non in chiaro.

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  • DOVE VEDERE SINNER-BONZI IN STREAMING

    Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo dell'abbonamento.

    Sinner-Bonzi visibile anche sulla piattaforma NOW: in tal caso bisognerà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.