Pubblicità
Pubblicità
Sinner AlcarazGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv alle ATP Finals: oggi la finale a Torino, anche in chiaro e gratis

Sinner e Alcaraz in campo nella finale delle ATP Finals di Torino: come seguire la gara in diretta tv e streaming, anche gratis.

Pubblicità

La finale più attesa, nonché la più scontata: oggi è il giorno dell'ultimo atto delle ATP Finals di scena a Torino, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi il trofeo.

L'altoatesino proverà a difendere il titolo di un anno fa dopo aver superato in due set l'australiano De Minaur; semifinale tranquilla anche per lo spagnolo, carnefice del canadese Auger-Aliassime senza alcun patema.

In questa pagina tutte le indicazioni su come seguire la super sfida in diretta tv e streaming, anche in chiaro e dunque gratis.

  • SINNER-ALCARAZ IN CHIARO E GRATIS?

    Anche per la finale delle ATP Finals è prevista la trasmissione in chiaro: il canale di riferimento per assistere gratis al confronto tra Sinner e Alcaraz è Rai 2.

    Streaming, anch'esso del tutto gratuito, disponibile sulla piattaforma di RaiPlay alla sezione dedicata alle dirette.

    • Pubblicità

  • IL CANALE PER GUARDARE SINNER-ALCARAZ OGGI

    Per quanto riguarda la visione in abbonamento, è possibile scegliere tra due canali di Sky per non perdersi nessuna azione saliente della finalissima: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

    A tutti gli abbonati Sky è riservato il servizio streaming Sky Go, fruibile senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo dell'abbonamento; l'altra opzione è offerta dall'acquisto del 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO SINNER-ALCARAZ

    La finale delle ATP Finals di Torino si gioca oggi 16 novembre non prima delle ore 18.

  • PRECEDENTI SINNER-ALCARAZ

    Questo sarà il confronto numero 17 tra Sinner e Alcaraz: bilancio in favore dello spagnolo (11-5).

    L'ultima sfida ha visto Alcaraz trionfare nella finale degli US Open, mentre l'ultimo acuto di Sinner coincide col trionfo di Wimbledon del mese di luglio.

  • Pubblicità
    Pubblicità