Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv alle ATP Finals: oggi la finale a Torino, anche in chiaro e gratis

La finale più attesa, nonché la più scontata: oggi è il giorno dell'ultimo atto delle ATP Finals di scena a Torino, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi il trofeo.
L'altoatesino proverà a difendere il titolo di un anno fa dopo aver superato in due set l'australiano De Minaur; semifinale tranquilla anche per lo spagnolo, carnefice del canadese Auger-Aliassime senza alcun patema.
In questa pagina tutte le indicazioni su come seguire la super sfida in diretta tv e streaming, anche in chiaro e dunque gratis.