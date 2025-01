Dove vedere la settima giornata di Champions League: Sky, NOW, la partita in chiaro su TV8 e quella su Amazon Prime Video

Il girone unico della Champions League sta arrivando alla fine: dove vedere le partite di Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Bologna.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Meno due. Il primo girone unico della storia della Champions League sta per arrivare alla conclusione: si gioca la settima giornata, la penultima, con vista sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale e, per le squadre che chiuderanno dal nono al ventiquattresimo posto, al playoff intermedio.

In campo tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio anche le cinque italiane che per la prima volta partecipano contemporaneamente alla Champions League: la Juventus, l'Inter, il Milan, l'Atalanta e il Bologna. Le nostre cinque rappresentanti se la vedranno rispettivamente con il Club Brugge, lo Sparta Praga, il Girona, lo Sturm Graz e il Borussia Dortmund.

Come sempre, tutte le partite di Champions League saranno visibili sia in diretta tv che in diretta streaming: quasi tutte su Sky e NOW, una in chiaro e gratis su TV8 e un'altra ancora su Amazon Prime Video.

Di seguito la suddivisione televisiva delle partite del settimo turno del girone: dove vedere le gare di Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Bologna.