Dove vedere Serbia-Inghilterra in tv oggi: stasera diretta della partita degli Europei anche in chiaro

Dopo Slovenia-Danimarca si completa la prima giornata del gruppo C di Euro 2024: match in diretta tv e streaming su Rai e Sky.

Dopo il match tra Slovenia e Danimarca delle 18:00, il gruppo C e la giornata degli Europei si chiude con il big match tra la Serbia e l'Inghilterra.

Spesso giudicata come mina vagante del torneo, la squadra di Vlahovic e compagni affronta la squadra britannica vice-Campione d'Europa.

Sarà una prima prova importante per l'Inghilterra, spesso giudicata in prima fila per vincere l'Europeo ma ancora a zero coppe continentali. La Serbia, invece, proverà a fare la storia ed andare oltre i quarti, massimo traguardo ottenuto nel 2000.