Dove vedere Senegal-Marocco oggi in tv: è il giorno della finale di Coppa d'Africa, diretta in chiaro

Ultimo atto della Coppa d'Africa 2025: è arrivato il giorno della finale tra il Senegal e i padroni di casa del Marocco.

Mané e compagni si sono qualificati all'ultimo atto del torneo grazie all'1-0 rifilato all'Egitto in semifinale: decisivo proprio l'ex Liverpool, capace di regalare un dispiacere al suo vecchio compagno di squadra Salah.

Più tortuosa la qualificazione dei 'Leoni dell'Atlante', giustizieri della Nigeria di Osimhen e Lookman: in questo caso, a decretare la finalista, sono stati i calci di rigore conclusivi.

In questa pagina tutte le info su come seguire Senegal-Marocco in diretta tv e streaming: la diretta sarà in chiaro e gratis per tutti.