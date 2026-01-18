Pubblicità
Pubblicità
senegal moroccoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Senegal-Marocco oggi in tv: è il giorno della finale di Coppa d'Africa, diretta in chiaro

Senegal e Marocco si affrontano per la gloria continentale nella finale della Coppa d'Africa: come vedere gratis il match di oggi in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Ultimo atto della Coppa d'Africa 2025: è arrivato il giorno della finale tra il Senegal e i padroni di casa del Marocco.

Mané e compagni si sono qualificati all'ultimo atto del torneo grazie all'1-0 rifilato all'Egitto in semifinale: decisivo proprio l'ex Liverpool, capace di regalare un dispiacere al suo vecchio compagno di squadra Salah.

Più tortuosa la qualificazione dei 'Leoni dell'Atlante', giustizieri della Nigeria di Osimhen e Lookman: in questo caso, a decretare la finalista, sono stati i calci di rigore conclusivi.

In questa pagina tutte le info su come seguire Senegal-Marocco in diretta tv e streaming: la diretta sarà in chiaro e gratis per tutti.

  • SENEGAL-MAROCCO, DOVE GUARDARLA STASERA

    Per assistere a Senegal-Marocco non sarà necessario alcun abbonamento: a trasmettere in diretta esclusiva la finale della Coppa d'Africa sarà Sportitalia.

    Diretta tv gratis per tutti per quanto riguarda la sfida in programma stasera alle ore 20: in palio la gloria continentale e un trofeo ambito da entrambe le nazionali.

    Si gioca nello scenario dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE SPORTITALIA OGGI

    Per seguire la finale di Coppa d'Africa su Sportitalia basterà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre o, in alternativa per chi possiede un decoder Sky, al numero 560.

    Diretta in chiaro anche per quanto riguarda lo streaming grazie all'app e al sito ufficiale dell'emittente: in quest'ultimo caso, sarà necessario selezionare il canale S HD presente in alto a sinistra nella home.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: LA GUIDA TV DI STASERA

    18.00 Torino-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.15 Celta-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

    18.30 Charleroi-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN

    18.30 Neom-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    18.30 Auchinleck Talbot-Celtic (Coppa di Scozia) - COMO TV

    20.30 Monopoli-Catania (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Foggia-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.45 Milan-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lione-Brest (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Real Sociedad-Barcellona (Liga) - DAZN

    21.30 Vitoria Guimaraes-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

  • ALBO D'ORO COPPA D'AFRICA

    7 Egitto

    5 Camerun

    4 Ghana

    3 Nigeria e Costa d'Avorio

    2 Algeria e Repubblica Democratica del Congo

    1 Zambia, Tunisia, Sudan, Senegal, Etiopia, Marocco, Sudafrica e Repubblica del Congo

  • Pubblicità
    Pubblicità
Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Marocco crest
Marocco
MAR
0