Vittorio Rotondaro

Dove vedere Senegal-Egitto oggi in tv: prima semifinale della Coppa d'Africa, gratis la diretta

Senegal ed Egitto si giocano all'approdo alla finale della Coppa d'Africa: calcio d'inizio alle ore 18, diretta gratis per tutti.

Al via il quadro delle semifinali della Coppa d'Africa in corso di svolgimento in Marocco: si parte con Senegal-Egitto.

Solo una potrà continuare a sognare la gloria continentale: il Senegal si è guadagnato il diritto alla disputa del penultimo atto grazie al successo di misura (1-0) sul Mali ai quarti; l'Egitto ha staccato il pass in virtù del 3-2 rifilato alla Costa d'Avorio.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere su come guardare Senegal-Egitto in diretta tv e streaming: tutto gratis, non servirà alcun abbonamento.

  • SENEGAL-EGITTO, DOVE GUARDARLA OGGI

    Calcio d'inizio alle ore 20 per la prima semifinale della Coppa d'Africa: diretta tv e streaming disponibile su Sportitalia.

    L'emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione delle gare del torneo sul territorio italiano: per godere della visione dell'incontro non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, ma la diretta sarà gratis per tutti.

  • SPORTITALIA E SENEGAL-EGITTO LIVE

    Per sintonizzarsi su Sportitalia bisognerà selezionare il canale numero 60 del digitale terrestre o, in alternativa per chi possiede un abbonamento a Sky, digitare il 560 sul proprio telecomando.

    Senegal-Egitto disponibile anche per lo streaming gratuito su sito ufficiale e applicazione dell'emittente, quest'ultima scaricabile su device mobili con sistemi operativi iOS e Android.

  • NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: IL CALCIO IN TV OGGI 14 GENNAIO

    18.00 Ternana-Potenza (Semifinale Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.30 Napoli-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    18.30 Al Ahli-Al Taawoon (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    19.45 Fafe-Braga (Taça de Portugal) - COMO TV

    20.30 Colonia-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX e NOW

    20.45 Inter-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Falkirk-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV

    21.45 Porto-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV

  • TABELLONE COPPA D'AFRICA: QUANDO SI GIOCA LA FINALISSIMA

    Semifinali

    Senegal-Egitto (oggi alle ore 18)

    Nigeria-Marocco (oggi alle ore 21)

    Finale 3°/4° posto (17 gennaio alle ore 17)

    Finale 1°/2° posto (18 gennaio alle ore 20)

0