Dove vedere Senegal-Egitto oggi in tv: prima semifinale della Coppa d'Africa, gratis la diretta

Al via il quadro delle semifinali della Coppa d'Africa in corso di svolgimento in Marocco: si parte con Senegal-Egitto.
Solo una potrà continuare a sognare la gloria continentale: il Senegal si è guadagnato il diritto alla disputa del penultimo atto grazie al successo di misura (1-0) sul Mali ai quarti; l'Egitto ha staccato il pass in virtù del 3-2 rifilato alla Costa d'Avorio.
In questa pagina tutto ciò che serve sapere su come guardare Senegal-Egitto in diretta tv e streaming: tutto gratis, non servirà alcun abbonamento.