Matias Soule RomaGetty Images
GOAL

Dove vedere Roma-Napoli oggi in tv, anche gratis? I canali per il big match Scudetto

Roma e Napoli a confronto all'Olimpico, match fondamentale nella corsa Scudetto delle due squadre: si gioca alle 20.45, diretta prima e dopo la sfida con approfondimenti e interviste.

Dopo Como, Juventus, Milan e Inter tocca a Roma e Napoli scendere in campo. Stasera, nel posticipo domenica, si gioca il big match Scudetto che mette in palio fondamentali punti nella corsa al titolo 2025/2026, che verrà assegnato nella prossima primavera.

Sia Roma che Napoli hanno conquistato una vittoria nell'ultimo turno europeo, mentre in campionato la Roma si trova in vetta, ma con soli due punti di vantaggio sul team partenopeo, Campione d'Italia in carica.

Stasera la diretta della sfida vedrà interviste e approfondimenti sia prima della stessa gara di scena all'Olimpico, sia dopo il triplice fischio finale che definirà nuovamente la classifica nelle nobili zone della Serie A.

  • ROMA-NAPOLI STASERA IN CHIARO?

    La partita di stasera non si può vedere gratis e in chiaro. Roma-Napoli, infatti, non è tra le gare che risultano disponibili semplicemente registrandosi a Dazn, servizio che trasmette l'intero campionato di Serie A in abbonamento.

  • I CANALI PER GUARDARE ROMA-NAPOLI

    Dazn permette la visione di Roma-Napoli sul sito e sull'app, dunque in tv o tramite cellulare, tablet e pc.

    Chi ha attivato zona Dazn su Sky, però, può guardare la partita tra Napoli e Roma anche sul satellite e in particolare sul canale numero 214, Dazn 1.

  • TUTTE LE PARTITE IN PRIMA SERATA

    20.00 Ajax-Groningen (Eredivisie) - COMO TV

    20.30 Potenza-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Latina-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.45 Roma-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lione-Nantes (Ligue 1)  SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Girona-Real Madrid (Liga) - DAZN

    21.30 Porto-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN

