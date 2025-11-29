Dove vedere Roma-Napoli oggi in tv, anche gratis? I canali per il big match Scudetto

Dopo Como, Juventus, Milan e Inter tocca a Roma e Napoli scendere in campo. Stasera, nel posticipo domenica, si gioca il big match Scudetto che mette in palio fondamentali punti nella corsa al titolo 2025/2026, che verrà assegnato nella prossima primavera.
Sia Roma che Napoli hanno conquistato una vittoria nell'ultimo turno europeo, mentre in campionato la Roma si trova in vetta, ma con soli due punti di vantaggio sul team partenopeo, Campione d'Italia in carica.
Stasera la diretta della sfida vedrà interviste e approfondimenti sia prima della stessa gara di scena all'Olimpico, sia dopo il triplice fischio finale che definirà nuovamente la classifica nelle nobili zone della Serie A.