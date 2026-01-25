Dove vedere Roma-Milan stasera in tv: si gioca alle 20:45, le info sul posticipo dell'Olimpico

Giornata potenzialmente cruciale per i piani alti della Serie A: l'ultima sfida della domenica è quella tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri.
I rossoneri vogliono tenere il passo dell'Inter e riportarsi a -3 dalla vetta, mentre i giallorossi sono chiamati a consolidare il piazzamento Champions e, in caso di vittoria, salirebbero a una lunghezza di distanza proprio dagli avversari odierni.
Ecco come seguire in diretta tv e streaming Roma-Milan: tutte le info sul posticipo dell'Olimpico.