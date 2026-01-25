Pubblicità
Leao Maignan Milan RomaGetty
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Roma-Milan stasera in tv: si gioca alle 20:45, le info sul posticipo dell'Olimpico

La domenica di Serie A si chiude col big match tra Roma e Milan: ecco come seguire in diretta tv e streaming la sfida in programma allo Stadio Olimpico.

Giornata potenzialmente cruciale per i piani alti della Serie A: l'ultima sfida della domenica è quella tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri.

I rossoneri vogliono tenere il passo dell'Inter e riportarsi a -3 dalla vetta, mentre i giallorossi sono chiamati a consolidare il piazzamento Champions e, in caso di vittoria, salirebbero a una lunghezza di distanza proprio dagli avversari odierni.

Ecco come seguire in diretta tv e streaming Roma-Milan: tutte le info sul posticipo dell'Olimpico.

  • ROMA-MILAN GRATIS IN TV?

    Non è prevista la trasmissione in chiaro, e dunque gratuita, di Roma-Milan.

    L'unico modo per assistere al big match è rappresentato dall'attivazione di uno dei piani presenti su DAZN, la cui app è disponibile per il download su device portatili, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

  • ORARIO ROMA-MILAN

    Il calcio d'inizio di Roma-Milan è in programma alle ore 20:45 di oggi 25 gennaio: si gioca nello scenario dello Stadio Olimpico.

  • COME VEDERE DAZN OGGI

    Come già detto in precedenza, esistono diversi modi per fruire dell'app di DAZN, broadcaster deputato alla trasmissione in esclusiva di Roma-Milan.

    Da browser ci si può collegare sul sito ufficiale inserendo le credenziali d'accesso del proprio abbonamento, ovvero e-mail e password: una volta entrati, basterà selezionare l'evento desiderato dal catalogo a disposizione.

    Chi è cliente Sky ha la possibilità di attivare il servizio Zona DAZN: in questo modo sarà possibile sintonizzarsi su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) per seguire le emozioni di Roma-Milan.

  • NON SOLO ROMA-MILAN: IL CALCIO IN TV STASERA

    18.00 Juventus-Napoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.30 Real Sociedad-Celta (Liga) - DAZN

    18.30 Al Riyadh-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

    19.00 Benfica-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN

    20.30 Audace Cerignola-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.45 Lille-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Alaves-Betis (Liga) - DAZN

    22.30 Boca Juniors-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

