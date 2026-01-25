Pubblicità
Francesco Schirru

Dove vedere Roma-Milan oggi in tv: alle 20:45 la diretta che chiude la domenica

La partita tra Roma e Milan si gioca stasera per importantissimi punti Scudetto dopo il successo dell'Inter nell'anticipo contro il Pisa.

  • I CANALI PER ROMA-MILAN DI STASERA

    La partita tra Roma e Milan, di scena stasera alle ore 20:45, si gioca all'Olimpico e viene trasmessa come di consueto da Dazn via app e sito ufficiale.

    Chi ha attivato zona Dazn può però seguire il big match Scudetto anche su Sky e in particolare sul canale numero 214, ovvero Dazn 1.

  • LA GUIDA TV DI OGGI, NON SOLO ROMA-MILAN

    19.00 Benfica-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN

    20.30 Audace Cerignola-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.45 Roma-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lille-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Alaves-Betis (Liga) - DAZN

    22.30 Boca Juniors-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

  • NIENTE DIRETTA GRATIS

    Il match tra Roma e Milan non è in chiaro per tutti come accade con alcuni di Serie A. 

    In qualche occasione, infatti, basta registrarsi a Dazn anche senza abbonamento per seguire le partite del campionato italiano (prevalentemente big match), ma non è il caso della sfida di questa sera.

  • FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MILAN

