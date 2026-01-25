AFP
Dove vedere Roma-Milan oggi in tv: alle 20:45 la diretta che chiude la domenica
I CANALI PER ROMA-MILAN DI STASERA
La partita tra Roma e Milan, di scena stasera alle ore 20:45, si gioca all'Olimpico e viene trasmessa come di consueto da Dazn via app e sito ufficiale.
Chi ha attivato zona Dazn può però seguire il big match Scudetto anche su Sky e in particolare sul canale numero 214, ovvero Dazn 1.
LA GUIDA TV DI OGGI, NON SOLO ROMA-MILAN
19.00 Benfica-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Audace Cerignola-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Roma-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lille-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Alaves-Betis (Liga) - DAZN
22.30 Boca Juniors-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
NIENTE DIRETTA GRATIS
Il match tra Roma e Milan non è in chiaro per tutti come accade con alcuni di Serie A.
In qualche occasione, infatti, basta registrarsi a Dazn anche senza abbonamento per seguire le partite del campionato italiano (prevalentemente big match), ma non è il caso della sfida di questa sera.
FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MILANROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.
