Dove vedere Roma-Dinamo Kiev in tv oggi: diretta anche gratis stasera? Canale e streaming del 24 ottobre

La Roma ospita la Dinamo Kiev per la terza giornata del girone di Europa League: dove sarà visibile la partita della formazione di Juric.

Dopo il pareggio dell'esordio contro l'Athletic e la deludente sconfitta rimediata in Svezia contro l'Elfsborg, la Roma ospita gli ucraini della Dinamo Kiev per la terza giornata del girone unico di Europa League.

La Dinamo ha già affrontato una formazione italiana, ovvero la Lazio al debutto, venendo battuta per 3-0 dai biancocelesti. Dopo di che la squadra dell'ex leggenda dei pali Shovkovskyi è stata superata anche dall'Hoffenheim (2-0) alla seconda giornata, rimanendo quindi ferma a zero punti.

Per entrambe le formazioni si tratterà dunque dell'occasione per ripartire, dando ufficialmente il via al proprio percorso in Europa League. Ma dove si vedrà la partita di oggi, in programma allo stadio Olimpico alle ore 18.45? La gara sarà visibile anche gratis?