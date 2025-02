Dove vedere il ritorno dei playoff di Champions League e le sfide di Milan, Juventus e Atalanta: Sky, NOW, quale partita su Amazon Prime Video e gratis su TV8

Atalanta vs Club Bruges

PSV Eindhoven vs Juventus

AC Milan vs Feyenoord

Juventus, Milan e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, ma il quadro delle partite è più ampio: dove vederle in diretta tv e streaming.

Dentro o fuori, qualificazione o eliminazione: una settimana dopo le rispettive partite d'andata, Juventus, Milan e Atalanta cercano - assieme a tutte le altre squadre coinvolte - il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Partono da una situazione di leggero svantaggio il Milan e l'Atalanta, battute per 1-0 e per 2-1 rispettivamente in casa del Feyenoord e del Club Brugge. Si è invece imposta di misura la Juventus, che ha battuto 2-1 il PSV e ora vuole chiudere i conti ad Eindhoven.

Tutte le partite del ritorno dei playoff di Champions League, come sempre, saranno visibili in diretta tv e streaming. E come sempre ci sarà una suddivisione dei diritti tra i vari broadcaster della Champions League.

Quale partita andrà in chiaro su TV8? Quale partita sarà visibile su Amazon Prime Video? Il quadro completo.