Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e streaming

'Clasico' di Spagna tra Real Madrid e Barcellona per la 32ª giornata della Liga: le info su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

La Spagna, come di consueto, di fronte al 'Clasico' si ferma. Real Madrid-Barcellona è valida per la 32ª giornata della Liga, offrendo un posticipo di lusso per tutto il calcio iberico.

Archiviate le fatiche Champions, Blancos e blaugrana si rituffano nel campionato: la squadra di Carlo Ancelotti comanda la classifica con 8 punti di vantaggio proprio su quella di Xavi, protagonista di una risalita super dopo una prima metà di percorso al di sotto delle attese.

Di seguito tutte le info su dove poter vedere il 'Clasico' Real-Barça in diretta tv e streaming.