Dove vedere Real Madrid-Atalanta in tv oggi: Supercoppa Europea anche gratis stasera? Canale e diretta streaming

Real Madrid vs Atalanta

Supercoppa Europea, primo trofeo d'elite dell'annata 2024/2025: dove vedere la partita tra Atalanta e Real Madrid questa sera.

Questa sera, a Varsavia, le vincitrici di Champions League ed Europa League si affrontano per provare a vincere la Supercoppa Europea 2024. In terra polacca, il Real Madrid di Ancelotti sfida l'Atalanta di Gasperini, decisa ad ottenere un altro prestigioso trofeo continentale.

Appuntamento alle 21:00 per la partita tra un Real Madrid reduce dall'ennesima Champions conquistata la scorsa primavera e un'Atalanta che ha sollevato l'asticella andando a conquistare un trofeo europeo per la prima volta nella sua storia.

Si apre la stagione dei premi anche in Europa, una gara unica a pochi giorni dall'avvio dei campionati e antipasto di Champions, Europa League e Conference - intesi come fasi finali - al via il prossimo mese con il rivoluzionario girone unico.