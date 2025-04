Dove vedere Real Madrid-Arsenal in tv gratis: mercoledì diretta in chiaro dalle 21:00

Real Madrid vs Arsenal

Real Madrid e Arsenal si affrontano nei quarti di ritorno di Champions League: la vincente sfiderà una tra Aston Villa e PSG: diretta dalle ore 21:00.

Una notte di Champions League tutta da vivere e che sarà visibile gratuitamente in tv a tutti gli appassionati. Mercoledì 16 aprile il Real Madrid sfida l’Arsenal al Santiago Bernabeu, nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

I Blancos, campioni in carica della competizione, saranno chiamati all’impresa: per accedere alle semifinali dovranno infatti ribaltare il ko per 3-0 maturato nella gara d’andata disputata una settimana fa, decisa dalla doppietta di Rice e dal goal di Merino.

La partita andrà in scena mercoledì 16 aprile alle ore 21:00: dove è possibile vedere Real Madrid-Arsenal gratis in diretta tv (e streaming)?