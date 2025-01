Dove vedere Real-Barcellona in tv oggi: il Clasico in diretta stasera anche su Youtube

Real Madrid contro Barcellona in diretta dalle 20:00, disponibile in tv in chiaro e in streaming gratis: dove guardare la partita live stasera.

Ancora una volta, il Clasico. Questa sera, ore 20:00, a Jeddah si gioca la finale di Supercoppa Spagnola tra Real Madrid e Barcellona. Eliminate rispettivamente Maiorca e Athletic Bilbao si giocano la vittoria del torneo in Arabia Saudita, che alcuni giorni fa è stata protagonista del successo del Milan ai danni dell'Inter (Atalanta e Juventus erano state battute in semifinale). Dopo aver conquistato Champions League, Liga, Mondiale per Club e Supercoppa Europea nel 2024, il Real Madrid di Ancelotti spera di poter cominciare al meglio il nuovo anno. Per Flick, tecnico del Barcellona, la possibilità di vincere invece il primo trofeo alla guida dei blaugrana. Oggi milioni di persone seguiranno dal vivo, in tv, la partita tra Barcellona e Real Madrid: in Italia si può guardare in diretta tv e streaming, gratis e in chiaro per tutti. L'articolo prosegue qui sotto