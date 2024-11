Dove vedere la quinta giornata di Champions League: Sky, NOW, la partita in chiaro su TV8 e quella su Amazon Prime Video

Torna la Champions League, tornano in campo Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna: dove vedere le partite di martedì e mercoledì.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Archiviato il weekend di campionato, in attesa dei posticipi finali, torna la Champions League. E tornano in campo le cinque italiane che per la prima volta nella storia sono impegnate contemporaneamente nella competizione: l'Inter, la Juventus, il Milan, l'Atalanta e il Bologna.

La squadra di Simone Inzaghi ospita a San Siro nella quinta giornata del girone un Lipsia ancora a secco di punti. I bianconeri volano in Inghilterra per affrontare l'Aston Villa. Impegno sulla carta tutt'altro che impossibile per i rossoneri, in casa dello Slovan Bratislava. Così come è alla portata la sfida dell'Atalanta in casa dello Young Boys. I felsinei, infine, proveranno a sbloccare la propria classifica contro il Lille.

Le cinque partite delle italiane, così come tutte le gare della quinta giornata, saranno suddivise come sempre in due giorni: si giocheranno tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre. E come sempre saranno tutte visibili sia in tv che in streaming.

Dove si potrà vedere questa settimana la Champions League? Qual è la partita scelta da TV8 e quale la sfida che sarà trasmessa su Amazon Prime Video? Il quadro completo.