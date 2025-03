Dove vedere i quarti di finale di Nations League in tv e streaming: non solo Italia-Germania, tutte le partite in chiaro e gratis

Si giocano le gare d'andata e ritorno dei quarti di Nations League: dove saranno visibili in diretta le grandi sfide della competizione.

Stop al campionato, torna la Nations League. La competizione torna con i quarti di finale, che si giocheranno in partite d'andata e ritorno e metteranno in palio quattro posti per le semifinali.

Nella Lega A è in corsa anche l'Italia di Luciano Spalletti, che affronterà la Germania sfidandola prima in casa e poi in territorio tedesco. Ma in generale sono tante le partite interessanti, considerato il livello delle nazionali: la Francia, la Spagna e così via.

Partite che, diversamente dalla scorsa edizione trasmessa su Sky tramite abbonamento, quest'anno possono essere viste tutte gratis e in chiaro, senza bisogno dunque di effettuare alcuna sottoscrizione.