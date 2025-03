Dove vedere le Qualificazioni Mondiali oggi 24 marzo: Inghilterra-Lettonia, San Marino-Romania e Albania-Andorra gratis in tv e streaming

In attesa che entri in scena l'Italia, si chiude la prima tranche di Qualificazioni ai prossimi Mondiali: dove vedere tutte le partite in chiaro.

L'Italia ha conosciuto le sue avversarie nel girone delle Qualificazioni Mondiali dopo la sconfitta in Germania: si tratta di Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Ma gli azzurri esordiranno solo in un secondo momento, a giugno. Diversi raggruppamenti, al contrario, hanno già preso il via: le prime partite si sono disputate sul finire della scorsa settimana, le rimanenti di questa sosta per le nazionali andranno invece in scena tra questa sera, lunedì 24 marzo, e domani, martedì 25. In campo una sola nazionale top del panorama europeo: l'Inghilterra, che venerdì è partita col piede giusto superando l'Albania all'esordio. Ma questa sera tocca di nuovo anche alla selezione albanese, così come alla Romania, alla Bosnia, alla Polonia. L'articolo prosegue qui sotto Dove si potranno vedere le partite delle Qualificazioni Mondiali in programma oggi? Il quadro completo con gli orari e la programmazione tv e streaming.