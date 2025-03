Dove vedere le Qualificazioni Mondiali di marzo in tv e streaming: dall'Inghilterra alla Norvegia, tutte le partite visibili in chiaro e gratis

Inizia la corsa verso i Mondiali del 2026, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti: dove vedere le partite in tv e streaming.

L'Italia per il momento non c'è: deve sfidare la Germania nel doppio quarto di finale di Nations League e solo in seguito, una volta che avrà passato il turno o sarà stata eliminata, scoprirà in quale girone verrà inserita.

A prescindere da tutto questo, marzo è però il mese in cui iniziano le Qualificazioni Mondiali: parte dunque la corsa verso l'edizione che nel 2026 si giocherà in Canada, in Messico e negli Stati Uniti.

Si comincia nel weekend, tra venerdì 21 e sabato 22 marzo, e si proseguirà all'inizio della prossima settimana, tra lunedì 24 e martedì 25 marzo: gli azzurri, come detto, non giocheranno in quanto impegnati in Nations League.

Dove si potranno vedere tutte le partite delle Qualificazioni Mondiali? Così come la Nations League, saranno visibili sia in tv che in streaming in chiaro e gratis.