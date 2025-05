Dove vedere PSG-Reims oggi in tv: stasera la finale di Coppa di Francia sarà visibile in chiaro e gratis

Il PSG prepara la grande sfida contro l'Inter contendendo al Reims la Coppa di Francia: dove vedere la partita che mette in palio il trofeo.

Il PSG finalista della Champions League contro il Reims, a rischio retrocessione in campionato: è questa la finale della Coppa di Francia, la partita che mette in palio il secondo trofeo più importante del calcio dell'Esagono dopo la Ligue 1.

Il PSG ha vinto il campionato già all'inizio di aprile, potendosi così concentrare completamente sul percorso in Champions League. Discorso ben diverso per il Reims, che è nel bel mezzo del doppio playout salvezza contro il Metz, ovvero la terza della Ligue 1 (1-1 all'andata in trasferta, ritorno in casa giovedì della prossima settimana).

L'albo d'oro della Coppa di Francia vede al comando proprio il PSG con 15 trofei, dei quali 7 ottenuti nelle ultime 10 edizioni. Anche il Reims ha vinto la competizione nella propria storia: due volte, nel 1950 e poi nel 1958.

Dove si potrà vedere PSG-Reims questa sera (calcio d'inizio alle ore 21)? Per chi non è abbonato ad alcuna emittente o piattaforma c'è una buona notizia: la partita sarà visibile gratuitamente.