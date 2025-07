Dove vedere PSG-Real Madrid oggi in tv: si decide la sfidante del Chelsea in finale, diretta in chiaro

Alle 21:00 di questa sera la seconda semifinale del Mondiale per Club: qui tutte le info per vedere la gara in diretta televisiva e non.

Il Chelsea è la prima finalista del Mondiale per Club. Quale sarà la seconda? Per conoscere la risposta appuntamento questa sera alle 21:00, quando al MetLife di East Rutherford, New Jersey, i Campioni d'Europa del PSG affrontano la squadra europea più vincente della storia, il Real Madrid. La finale del Mondiale sarà dunque tutta europea, ma solamente al termine della seconda semifinale di questa sera si potrà conoscere chi sfiderà il Chelsea per sollevare al cielo americano la coppa del Mondiale per Club. Inutile dire che la partita di stasera, visibile anche in chiaro, sarà una delle più seguite degli ultimi mesi: PSG contro Real Madrid, in tv e streaming un match entusiasmanete che vedrà una sfilza incredibile di campioni sul terreno di gioco.