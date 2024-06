Dove vedere Portogallo-Repubblica Ceca in tv stasera: diretta e streaming anche in chiaro

Prima gara a Euro 2024 per il Portogallo e la Repubblica Ceca: si completa anche il gruppo F e la prima giornata del torneo.

Dopo Italia, Inghilterra il resto delle big, tocca al Portogallo di Cristiano Ronaldo scendere in campo per chiudere la prima giornata di Euro 2024. I lusitani, Campioni otto anni fa, affrontano la Repubblica Ceca nell'esordio del torneo.

Per Cristiano Ronaldo sarà una gara speciale, che lo vedrà in campo per il sesto Europeo e deciso a continuare a stupire; di fronte, però, una Repubblica Ceca che ha ben figurato nelle qualificazioni e spera di essere tra le sorprese del torneo.

La gara tra Repubblica Ceca e Portogallo andrà in scena dopo quella tra Georgia e Turchia, unico altro match previsto per martedì 18 giugno.