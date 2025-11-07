Dove vedere Pisa-Cremonese oggi in tv, i canali: dalla B alla Serie A, si apre l'undicesima giornata

In primavera sono state promosse in Serie A, durante i primi mesi di questo campionato stanno vivendo un campionato completamente diverso. Ora Pisa e Cremonese si trovano di fronte, un anno dopo le sfide in Serie B. Gara con cui si apre l'undicesimo turno di campionato, il match odierno vede le due squadre in lotta per rimanere nella massima serie separate da ben otto punti.
La Cremonese di Nicola sta stupendo tutto, tanto da essere nella parte sinistra della classifica con 14 punti, mentre il Pisa di Gilardino cerca la svolta stagionale dopo aver ottenuto ben sei pareggi ma nessuna vittoria.
Nonostante non sia il match clou della giornata, Cremonese-Pisa sarà la gara del venerdì di Serie A: spettatori pronti a seguirla in diretta tv per l'amore del calcio (e del Fantacalcio).