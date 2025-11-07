Dove vedere Pisa-Cremonese oggi in tv, i canali: dalla B alla Serie A, si apre l'undicesima giornata

Come tutte le altre partite di Serie A, anche Pisa-Cremonese si può vedere in diretta tv e streaming su Dazn.

La partita in casa del Pisa è disponibile sull'app di Dazn, ma anche su Sky e NOW. I canali scelti per il match contro la Cremonese, sono in particolare il numero 202 (Sky Sport Calcio) e 251 (Sky Sport).

Gli stessi canali di Pisa-Cremonese in tv sono anche quelli per il live streaming (Sky Go e NOW).