Dove vedere Pisa-Cremonese oggi in tv, i canali: dalla B alla Serie A, si apre l'undicesima giornata

La partita tra Pisa e Cremonese, neopromosse ma con una classifica completamente diversa, apre l'undicesimo turno di Serie A: squadre in campo alle 20:45.

In primavera sono state promosse in Serie A, durante i primi mesi di questo campionato stanno vivendo un campionato completamente diverso. Ora Pisa e Cremonese si trovano di fronte, un anno dopo le sfide in Serie B. Gara con cui si apre l'undicesimo turno di campionato, il match odierno vede le due squadre in lotta per rimanere nella massima serie separate da ben otto punti.

La Cremonese di Nicola sta stupendo tutto, tanto da essere nella parte sinistra della classifica con 14 punti, mentre il Pisa di Gilardino cerca la svolta stagionale dopo aver ottenuto ben sei pareggi ma nessuna vittoria.

Nonostante non sia il match clou della giornata, Cremonese-Pisa sarà la gara del venerdì di Serie A: spettatori pronti a seguirla in diretta tv per l'amore del calcio (e del Fantacalcio).

  • PISA-CREMONESE GRATIS IN TV?

    Solamente alcune partite della Serie A 2025/2026 vengono trasmesse gratis e in chiaro per tutti, ma si tratta principalmente di big match.

    Pisa-Cremonese è disponibile dunque solamente in abbonamento, niente diretta gratis della partita odierna di scena allo Stadio Romeo Anconetani della città toscana.

  • PISA-CREMONESE DOVE VEDERLA IN TV

    Come tutte le altre partite di Serie A, anche Pisa-Cremonese si può vedere in diretta tv e streaming su Dazn.

    La partita in casa del Pisa è disponibile sull'app di Dazn, ma anche su Sky e NOW. I canali scelti per il match contro la Cremonese, sono in particolare il numero 202 (Sky Sport Calcio) e 251 (Sky Sport).

    Gli stessi canali di Pisa-Cremonese in tv sono anche quelli per il live streaming (Sky Go e NOW).

  • LE PARTITE DI OGGI IN TV

    20.00 Fiorentina-Roma (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.30 Spezia-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.30 Werder Brema-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    20.30 Campobasso-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Ascoli-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.30 Cavese-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    20.45 Pisa-Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Elche-Real Sociedad (Liga) - DAZN

  • I PRECEDENTI PISA-CREMONESE

    Chi ha vinto più partite tra Pisa e Cremonese? I precedenti sono leggermente a favore del club toscano, che ha conquistato 19 gare rispetto alle 17 del team lombardo. A completare il dato anche 10 pareggi, su entrambi i campi.

    Lo scorso anno il Pisa ha vinto entrambe le partite (2-1 in casa, 3-1 in trasferta), mentre nel dicembre 2023 è arrivato l'ultimo pareggio (0-0). 

    Per trovare un successo della Cremonese a Pisa bisogna andare indietro fino al marzo 2007: l'1-0 nella Serie C 06/07 venne firmato da Leandro Vitiello.

