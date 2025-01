Tutte le partite di Europa League in contemporanea stasera: dove vedere Diretta Gol su Sky e NOW oggi alle 21:00

Roma, Lazio, Manchester United, Porto, Galatasaray e tutte le sfide allo stesso orario: come vederle insieme in tv e streaming.

Dopo le 18 partite alle 21:00 andate in scena mercoledì, per l'ultimo turno di Champions League, questa sera si replica. Ma con l'Europa League.

Oggi si gioca l'ultima giornata di Europa League, con Roma, Lazio e tutte le big del torneo impegnate per accedere agli ottavi, ai playoff ed evitare l'eliminazione totale dal torneo. Per i biancocelesti la possibilità, vicinissima, di passare il turno da capolista, mentre i giallorossi cercano di raggiungere almeno gli spareggi. E poi?

Tante partite previste alle 21:00, con la possibilità di viverle in contemporanea con la Diretta gol di scena su Sky, Sky Go e NOW: continui rimbalzi da un campo all'altro per seguire tutte le reti e le migliori azioni dell'ultima giornata di Europa League.